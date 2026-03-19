Психолог Романив поделилась эффективными способами, которые помогут наполнить жизнь энергией и гармонией

В современном мире, где стресс стал неотъемлемой частью жизни, важно научиться заботиться о себе, чтобы сохранить внутреннее равновесие и душевное здоровье. Психолог Ольга Романив в интервью «Вечерней Москве» поделилась современными и эффективными способами, которые помогут наполнить жизнь энергией и гармонией.

Забота о себе — это не эгоизм, а фундаментальная потребность каждого человека. Без регулярного восстановления ресурсов мы рискуем выгореть, потерять мотивацию и даже здоровье. Существует несколько видов заботы о себе: физическая, эмоциональная, ментальная, социальная и духовная, написал «Петербургский дневник».

Физическая забота включает в себя регулярное движение, качественный сон, сбалансированное питание и отдых. Чтобы сделать этот вид заботы более осознанным, можно добавить практики телесной осознанности, такие как body scan или йога-нидра.

Эмоциональная забота — это умение признавать свои чувства без осуждения. Практика ведения дневника эмоций или регулярные «эмоциональные паузы» в течение дня помогают лучше понимать свое внутреннее состояние.

Ментальная забота заключается в умении выбирать, на что направлять внимание, и создавать пространство для глубокого мышления. Практики цифрового детокса, медитации на концентрацию и осознанное чтение помогают снизить уровень стресса и повысить продуктивность.

Социальная забота — это умение строить здоровые, поддерживающие отношения. Важно уметь говорить «нет» токсичным людям и находить время для тех, кто наполняет вас ресурсом.

Духовная забота — это поиск смысла в том, что вы делаете, и ощущение связи с чем-то большим, чем вы сами. Практики медитации, благодарности и ведение личных ритуалов помогают укрепить внутренний стержень и обрести устойчивость перед жизненными вызовами.