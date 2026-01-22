Психолог Романив отнесла беспокойство без повода к признакам тревожного расстройства

В жизни каждого человека случаются стрессовые ситуации, которые вызывают неприятные ощущения. Психолог Ольга Романив рассказала, как отличить обычное волнение от тревожного расстройства, передала « Вечерняя Москва ».

По словам эксперта, нормальное волнение — это естественная реакция организма на стресс или потенциальную угрозу. Оно помогает быстро сфокусировать внимание и подготовиться к действию.

«Например, перед собеседованием или визитом к врачу. Как только эта задача заканчивается, беспокойство исчезает, и вы снова возвращаетесь к привычному темпу жизни», — отметила психолог.

Как пояснила специалист, тревожное расстройство — это состояние, когда ощущение беспокойства становится постоянным. Гипертревожность возникает по любому поводу, даже из-за мелких бытовых ситуаций или устрашающих фантазий.

К характерным признакам относятся страх и ступор в простых ситуациях, трудности с концентрацией и формулированием мыслей, а также беспокойство без повода.