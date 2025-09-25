Психолог Романив отметила, что проблемы с концентрацией внимания могут указывать на депрессию

Депрессия — серьезное психическое расстройство, которое требует внимания и помощи. Осенняя депрессия актуальна для многих людей. Психолог Ольга Романив рассказала Life.ru о нескольких признаках, которые могут указывать на это состояние.

Проблемы с концентрацией внимания. Из-за недостатка света и пониженного уровня серотонина мы страдаем от невнимательности, тяжело улавливаем суть и часто допускаем ошибки в своей работе.

Постоянная сонливость. Осенью происходит нарушение естественных биологических ритмов, что приводит к преждевременной выработке гормона сна (мелатонина). Поэтому вставать по утрам становится почти пыткой.

Пессимизм. Многие люди в дождливый пасмурный сезон вдруг превращаются в пессимистов, отказываясь замечать позитивные моменты в жизни.

Изменение пищевых привычек. Человек может потерять аппетит или, наоборот, начать переедать. Оба состояния являются реакцией на стрессовое настроение.

Утрата интереса к любимым вещам. Хобби, общение с друзьями и родными могут перестать приносить радость.

Чтобы облегчить симптомы депрессии, психолог рекомендует вовремя ложиться спать, совершать ежедневные часовые прогулки на свежем отдыхе, правильно питаться, следить за достаточным количеством естественного и искусственного освещения, а также не забывать о встречах с друзьями и родными.