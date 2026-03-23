Психолог Романив отметила, что небольшой список дел для удовольствия поможет справиться с тревогой в отпуске

Психолог Ольга Романив сообщила NEWS.ru , что составление перечня задач на время отдыха помогает снизить уровень беспокойства. По ее словам, важно оставлять пространство для спонтанности.

Многие люди, несмотря на долгожданный отпуск, испытывают чувство вины за безделье. Однако существуют простые методы помочь себе расслабиться.

«Небольшой список дел для удовольствия способствует уменьшению тревоги за потерю времени, но оставляйте место для непредсказуемости. Разрешите неопределенности быть: иногда планы могут меняться, и в этом нет катастрофы. Сосредоточьтесь на том, что вы видите, слышите, чувствуете. Окружите себя приятными моментами. Это помогает отвлечься от рабочих мыслей», — поделилась Романив.

Она подчеркнула, что беспокойство о предстоящем отдыхе — это естественная реакция, а не проявление слабости. По словам психолога, отпуск необходим, поскольку в этот период мозг и тело восстанавливаются, уровень стресса снижается, настроение улучшается, а продуктивность повышается.

«Даже если сначала тревога мешает расслабиться, регулярная практика отпусков поможет спокойно реагировать на период паузы. Обязательно выделяйте хотя бы один день для полноценного отдыха в неделю и не ругайте себя за "ничегонеделание". Это время для вашего тела и разума, чтобы вернуть энергию и продолжить работу с новыми идеями и силами», — заключила Романив.