Психолог Романив назвала пять типов пар с риском распада в кризис

Психолог Ольга Романив перечислила пять категорий союзов, которым особенно тяжело пройти проверку кризисом. Об этом сообщил сайт aif.ru .

К уязвимым типам специалист отнесла пары вечного праздника, союзы молчаливых людей, партнеров из параллельных миров, отношения двух обособленных «я» вместо «мы», а также пары по привычке, KP.RU.

По оценке психолога, такие союзы разрушают завышенные ожидания, скрытые обиды, несовпадение взглядов на будущее, страх просить о помощи и дефицит душевной близости. В сложный период привычные модели поведения перестают работать.

Чтобы сохранить отношения, эксперт рекомендовала обсуждать взаимные претензии без критики личности, распределять обязанности и договариваться о правилах спора. Романив подчеркнула, что трудности могут укрепить союз при взаимной готовности слышать партнера.