Психолог Романив: мужчины выражают свою заинтересованность к женщине с помощью прикосновений | 360°

Общество 24 апреля 2024, 15:26 Психолог Романив: мужчины выражают свою заинтересованность к женщине с помощью прикосновений

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При сильной симпатии к женщине мужчины не упустят шанс прикоснуться к ней, даже если в этом нет совершенно никакой необходимости. Об этом рассказала психолог Ольга Романив, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, мужчины могут попытаться приобнять, коснуться руки или хлопнуть по плечу. Подобное поведение станет прямым свидетельством романтического внимания. При этом если мужчина действительно заинтересован, то его прикосновения будут деликатными.

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Кроме того, на симпатию укажут зрительный контакт, внимание к деталям при разговоре и язык тела, сообщила Общественная Служба Новостей.