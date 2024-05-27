Психолог Романив: глубокое дыхание и наблюдение за людьми помогут справиться с приступом тревожности

Психолог Ольга Романив перечислила методы, которые помогут справиться с приступами тревожности. Самый простой способ временно отвлечься от неприятных мыслей — концентрация на дыхании, передала «Вечерняя Москва».
По словам эксперта, глубокие вдохи являются одной из самых эффективных техник релаксации. Упражнение может служить здоровой формой медитации.
Еще один вариант — нейтральное наблюдение за людьми без каких-либо суждений. Изменение фокуса внимания на окружающих позволяет практиковать осознанность, пояснила специалист.