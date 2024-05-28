Психолог Романив: абсолютная убежденность в своей правоте — признак низкого эмоционального интеллекта

Эмоциональный интеллект, или EQ — способность распознавать свои и чужие эмоции. По словам психолога Ольги Романив, частые конфликты и трудности в понимании чувств свидетельствуют о низком уровне эмпатии, передала «Вечерняя Москва».

Такой тип зачастую характеризует абсолютная убежденность в своей правоте, пояснила эксперт. Эти люди совершенно не слушают окружающих и никогда не признают ошибки.

Еще один признак низкого EQ — зацикленность на собственном эго. В данном случае собеседник не дает другим возможность высказать свое мнение и в принципе не ждет обратную связь.

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