Психолог Роднова посоветовала женщинам воспринимать уходовые процедуры как ритуал любви к себе

Для того чтобы преодолеть стереотипы о возрасте и научиться принимать себя, женщинам необходимо пересмотреть свои установки. Об этом рассказала «Газете.Ru» женский психолог, эксперт по возрастной психологии, кинезиолог, автор интегративного метода работы с системой человека Мария Роднова.

Эксперт подчеркнула, что зрелый и пожилой возраст — это лишь социально-психологическая условность. Она призвала женщин задуматься о том, что мешает им быть счастливыми, и посоветовала сместить фокус с внешних стандартов на внутренние качества, такие как мудрость и внутренняя сила, привел слова эксперта сайт aif.ru.

Роднова рекомендовала продолжать ухаживать за собой, но делать это в качестве ритуала любви к себе, а не в попытке вернуть молодость. Она подчеркнула важность окружения себя людьми, которые вдохновляют и принимают свой возраст.