Психолог Роднова напомнила разведенным женщинам, что новый мужчина не заменит детям отца

Эксперт по возрастной психологии Марина Роднова в интервью RuNews24.ru дала советы разведенным женщинам с детьми, стремящимся обрести личное счастье и гармонию в отношениях.

Среди основных рекомендаций эксперт выделила открытость, выбор подходящего партнера, работу над собой, помощь специалиста-психолога, восстановление контакта с собственным телом, подготовку детей к появлению нового мужчины в их жизни, четкое разделение семейных ролей и выделение качественного времени для близких.

Роднова подчеркнула важность взаимопонимания супругов, совместного решения возникающих проблем и принятия всей семьи новым партнером женщины. Она напомнила, что новый мужчина не заменит детям отца, но сможет занять особую роль в их жизни.

Психолог посоветовала уделять внимание эмоциональному состоянию, регулярно обращаться за профессиональной поддержкой и заботиться о собственном физическом здоровье и благополучии. По мнению эксперта, выполнение этих рекомендаций значительно повысит шансы на создание крепких и счастливых взаимоотношений.