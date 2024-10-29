Психолог Родионова посоветовала делать пятиминутный перерыв каждый час, чтобы избежать переутомления на работе

Россиянам предстоит пережить шестидневную рабочую неделю перед ноябрьскими праздниками. Как сохранить силы и избежать переутомления, рассказала психолог Елена Родионова сайту «Мир 24».

Она отметила, что крайне важно сосредоточиться на самых важных задачах. Для этого необходимо составить четкий план приоритетных действий на каждый день.

Не стоит задерживаться на работе, чтобы сохранить жизненный ресурс к концу недели. Кроме того, важно каждый час устраивать пятиминутный отдых. В это время можно сделать короткую разминку или дыхательную гимнастику. Полезный перерыв положительно отразится на уровне продуктивности и предотвратит выгорание, резюмировала Родионова.

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