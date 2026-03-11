Психолог Рязанцев назвал конфликт стимулом развития отношений

Психолог-конфликтолог Константин Рязанцев утверждает, что конфликт не всегда является проблемой. По его словам, он становится таковой лишь тогда, когда теряет контроль над ситуацией. Об этом сообщило «Радио 1» .

Специалист рекомендует не рассматривать конфликты как нечто негативное. В действительности они могут служить движущей силой для развития, написал сайт vse42.ru.

«Если мы возьмем даже природу, движущая сила развития — это конфликт. Помните из школьного курса химии: когда кислота смешивается с щелочью, образуется реакция, конфликт и безобидная соль», — пояснил Рязанцев.

По его мнению, суть конфликта заключается не в противостоянии людей, а в столкновении интересов и взглядов. Это способ поиска решения. Проблемы возникают, когда обсуждение переходит в эмоциональную плоскость, и участники начинают отстаивать свое самолюбие вместо того, чтобы решать проблему.