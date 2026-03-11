Психолог Рязанцев назвал конфликт стимулом развития отношений
Психолог-конфликтолог Константин Рязанцев утверждает, что конфликт не всегда является проблемой. По его словам, он становится таковой лишь тогда, когда теряет контроль над ситуацией. Об этом сообщило «Радио 1».
Специалист рекомендует не рассматривать конфликты как нечто негативное. В действительности они могут служить движущей силой для развития, написал сайт vse42.ru.
«Если мы возьмем даже природу, движущая сила развития — это конфликт. Помните из школьного курса химии: когда кислота смешивается с щелочью, образуется реакция, конфликт и безобидная соль», — пояснил Рязанцев.
По его мнению, суть конфликта заключается не в противостоянии людей, а в столкновении интересов и взглядов. Это способ поиска решения. Проблемы возникают, когда обсуждение переходит в эмоциональную плоскость, и участники начинают отстаивать свое самолюбие вместо того, чтобы решать проблему.