Психолог Рябкова призвала выбирать для детей бумажные книги вместо электронных

Фото: Центральная городская библиотека им. И.Ф. Горбунова в Ивантеевке после модернизации / Медиасток.рф

Кандидат психологических наук Ирина Рябкова рассказала сайту KP.RU о пользе печатных изданий для детей. По ее словам, обычные книги лучше электронных.

Как пояснила специалист, чтение бумажных книг с ребенком — прекрасный способ развить его воображение. В любой момент можно прерваться и обсудить происходящее с героями, рассмотреть картинки. Такие разговоры иногда даже важнее самого чтения, отметила эксперт.

«Бумажные книги лучше интерактивных. Интерактивная электронная книга просто не способна заменить взрослого, который будет общаться по поводу книги, а не просто механически читать ее», — добавила Рябкова.

На взгляд психолога, для самых маленьких лучше выбирать книги с незамысловатым сюжетом и большим количеством иллюстраций. Именно такие издания помогают детям запоминать события и эмоции персонажей.