Психолог Резник объяснила, как самостоятельно закрыть незавершенные ситуации

Справиться с простыми незавершенными ситуациями можно без психотерапевта, а глубокие травмы требуют сопровождения специалиста. Об этом рассказала клинический психолог и нейропсихолог НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Анастасия Резник, сообщили в пресс-службе проекта «Здоровье Mail» .

По ее словам, психика стремится к завершенности: когда потребность удовлетворена, напряжение спадает и человек может двигаться дальше. Незавершенные дела, невысказанные слова и неудовлетворенные желания удерживаются в памяти — это явление называют эффектом Зейгарник. В гештальт-терапии такие ситуации называют «незавершенным делом».

С простыми задачами помогают справиться письменные практики, честный диалог с собой или проживание эмоций наедине. Глубокая травма, тяжелая утрата или повторяющиеся сценарии, отравляющие жизнь годами, требуют другого подхода: пытаться разобраться с ними в одиночку небезопасно. Без поддержки специалиста и инструментов саморегуляции можно усилить стресс и заново травмировать себя.

«Научиться отличать ситуации, которые можно решить с помощью блокнота на кухне, от тех, где необходим психотерапевт, — важный шаг к внутренней свободе», — приводит слова Резник пресс-служба.

Гештальт-терапия, по словам специалиста, — это прежде всего способность прожить и интегрировать опыт. Через незавершенные гештальты психика сигнализирует о неуслышанных потребностях.