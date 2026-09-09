Психолог Резенова заметила, что внуки поддерживают когнитивные способности пожилых

Общение с внуками помогает бабушкам и дедушкам сохранять эмоциональную активность и когнитивные функции. Детский психолог Надежда Резенова также призвала родителей договориться со старшим поколением о единых правилах воспитания, сообщает « Москва 24 ».

Резенова рассказала, что общение с детьми поддерживает психологическое состояние пожилых людей.

«С возрастом часто идет обеднение эмоциональной сферы. Дети способны расшевелить старшее поколение, помочь взглянуть на привычные вещи по-новому, зарядить своей энергией», — сказала Резенова.

По ее словам, детям свойственен тактильный контакт: они обнимают бабушек и дедушек, берут их за руку. Это важно для эмоционального состояния взрослых. Кроме того, пожилые люди узнают новое об увлечениях внуков, играют с ними, помогают с уроками и водят на секции, что поддерживает когнитивные способности.

Резенова посоветовала родителям заранее обсудить с бабушками и дедушками правила воспитания. Если родители запрещают что-либо, а старшее поколение разрешает, ребенок может начать манипулировать взрослыми. Это осложнит соблюдение семейных договоренностей.

Психолог также призвала родителей проявлять заботу, уважение и внимание к старшим родственникам. Такое отношение станет примером для детей.