Психолог Резенова заявила, что прямой запрет на использование социальных сетей для подростков не будет эффективным
Детский психолог Надежда Резенова заявила, что прямой запрет на использование социальных сетей для подростков не будет эффективным. Об этом написал «Ридус».
Как отметила специалист, подростки склонны к бунтарству и поиску обходных путей. По ее мнению, категоричные запреты разрушают диалог с ними и не учат находить компромиссы. Вместо этого психолог предлагает договариваться с подростками о времени, которое они проводят в социальных сетях, и разрешенных сайтах, добавило Ura.ru.
Резенова подчеркнула, что социальные сети позволяют общаться со сверстниками и получать знания. Она также отметила, что в работе с подростками действенным методом является заключение договора, а такие подходы, как шантаж, подкуп или применение наказаний, не дают результатов.
Психолог считает, что зависимость от социальных сетей зачастую выступает проявлением иных проблем.