Психолог Резенова заявила, что мониторинг соцсетей не предотвратит школьные атаки

Детский и семейный психолог Надежда Резенова высказала мнение «Ридусу» о том, что эксперимент с мониторингом аккаунтов учеников в социальных сетях вряд ли поможет предотвратить вооруженные нападения в школах.

В ряде школ Татарстана проводится эксперимент по отслеживанию деструктивного контента в соцсетях учащихся. Родителей просят предоставить администрации ссылки на аккаунты своих детей. Инициатива связана с ростом случаев агрессии в учебных заведениях.

По словам Надежды Резеновой, такой подход вызывает сомнения, поскольку чрезмерный контроль и нарушение личных границ подростков могут привести к обратному эффекту.

«Подростки в результате еще дальше будут отдаляться от родителей и педагогов, закрываться от них», — отметила эксперт.

Психолог считает, что важно поддерживать доверительные отношения между родителями и детьми-подростками.

«Единственный метод, который работает с ними, — это договоренность и теплая коммуникация», — заключила Резенова.