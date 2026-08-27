Психолог Резенова призвала не включать мультфильмы детям до года

Детский психолог Надежда Резенова предупредила, что гаджеты и телевизор могут ухудшить концентрацию ребенка и помешать развитию важных навыков, сообщает Москва 24 .

Экранное время в дошкольном возрасте может мешать полноценному развитию ребенка. В особой группе риска находятся дети до года, уточнила Резенова.

Исследование, опубликованное в Science Daily, показало, что использование электронных устройств негативно влияет на развитие детей в возрасте года и шести лет. В дальнейшем они могут хуже учиться.

Резенова объяснила, что мультфильмы снижают концентрацию внимания и формируют клиповое мышление, при котором ребенку сложнее глубоко анализировать информацию. До шести лет, особенно перед школой, детям важно развивать крупную моторику: бегать, прыгать и играть в подвижные игры.

«Если же при этом ребенок постоянно зависает в телефоне или перед телевизором, у него формируется дефицит исполнительных функций. А это значит, что в дальнейшем ему сложно будет управлять поведением, действовать целенаправленно, а не импульсивно», — подчеркнула психолог.

Она посоветовала родителям чаще предлагать детям общение со сверстниками, прогулки, рисование, кубики и пирамидки вместо гаджетов.