Психолог Резенова предупредила, что гаджеты могут отвлекать малышей от активного познания мира

Детский психолог Надежда Резенова в беседе с сайтом телеканала «Звезда» подчеркнула, что, несмотря на необходимость использования гаджетов в современном мире, их применение детьми должно быть строго ограничено. По мнению эксперта, родители часто заменяют живое общение с малышами взаимодействием с электронными устройствами.

«Когда я вижу маленьких детей в колясках, смотрящих в смартфоны, вместо того чтобы общаться с родителями, улыбаться, говорить добрые слова, приобнимать, показывать на что-то интересное в окружающем мире, мне становится тревожно», — делится психолог.

Резенова напомнила, что к трем годам у детей наступает первый кризис, когда они стремятся все делать самостоятельно. Именно в этот период их необходимо максимально обучать. Однако гаджеты могут отвлекать малышей от активного познания мира.

Психолог призвала родителей либо вовсе не давать телефоны малышам дошкольного возраста, либо ограничить время их использования до 5–10 минут в день.