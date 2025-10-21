Психолог Резенова посоветовала родителям учить детей обсуждать эмоции

Отдаление подростков от родителей — это естественный процесс. Взрослым важно заранее подготовить почву для доверительных отношений с детьми. Об этом сообщила семейный психолог Надежда Резенова в беседе с ИА НСН .

По словам эксперта, в подростковом возрасте дети часто испытывают внутренние противоречия, что может проявляться в резких перепадах настроения.

«Единственный метод, который работает в подростком возрасте, — это нормальная коммуникация, теплые отношения», — отметила специалист.

Резенова подчеркнула, что с раннего детства необходимо учить обсуждать эмоции. Она посоветовала родителям задавать вопросы о чувствах ребенка, а не только о школьных успехах.