Психолог Резенова посоветовала родителям следить за базовым режимом дня ребенка перед ЕГЭ

Психолог Надежда Резенова поделилась рекомендациями для школьников и их родителей по преодолению стресса во время подготовки к ЕГЭ. Она подчеркнула, что в этом процессе важна совместная работа обеих сторон. сообщил сайт телеканала «Звезда» .

По мнению эксперта, школы зачастую способствуют излишнему стрессу у учеников из-за тревожных ожиданий педагогов. Поэтому родителям необходимо следить за базовым режимом дня ребенка, чтобы помочь ему адаптироваться к стрессовым условиям.

«Даже сейчас, когда родители жалеют своих детей и хотят, чтобы те поспали подольше в период перед экзаменами, все равно необходимо соблюдать режим», — отметила специалист.

Она также посоветовала сохранять поддерживающую атмосферу в доме, чтобы ребенок не чувствовал давления со стороны родителей.