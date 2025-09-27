Психолог Резенова посоветовала педагогам укреплять в детях чувство защищенности

Детская агрессия может быть результатом восприятия атмосферы в семье. Подростки подражают поведению взрослых и авторитетных для них людей. Об этом рассказала психолог Надежда Резенова в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

По ее словам, дети до семи-восьми лет перенимают убеждения и модели поведения из семьи, поэтому важно, как родители проявляют свои эмоции. Специалист призвала педагогов укреплять в детях чувство защищенности.

«Если в школе поддерживающая атмосфера и они (ученики — прим. ред.) понимают, что за них вступится любой преподаватель, даже который их не учит, то они будут чувствовать себя в безопасности», — пояснила психолог.

Подводя итог, Резенова указала на необходимость осознания взрослыми моделей своего поведения.