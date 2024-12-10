Психолог Резенова посоветовала рассказать детям правду про Деда Мороза в начальной школе

Дети дошкольного возраста и первоклашки, как правило, верят в Деда Мороза, потом — можно раскрывать им правду, но отталкиваясь от личных особенностей ребенка. Об этом ОТР рассказала психолог Надежда Резенова.

По ее словам, детям в возрасте от трех до пяти лет и так присуще магическое мышление. Поэтому нет ничего страшного, что они верят в чудо и зимнего волшебника. Первоклашки нередко обожествляют свое учителя, а также привыкают к новой для себя роли школьника, поэтому с раскрытием правды лучше подождать.

Что касается более взрослых детей, то нужно ориентироваться на каждый конкретный случай, но в целом уже в начальной школе можно плавно раскрывать им эту тайну.