Психолог Резенова посоветовала рассказать детям правду про Деда Мороза в начальной школе

Дети дошкольного возраста и первоклашки, как правило, верят в Деда Мороза, потом — можно раскрывать им правду, но отталкиваясь от личных особенностей ребенка. Об этом ОТР рассказала психолог Надежда Резенова.
По ее словам, детям в возрасте от трех до пяти лет и так присуще магическое мышление. Поэтому нет ничего страшного, что они верят в чудо и зимнего волшебника. Первоклашки нередко обожествляют свое учителя, а также привыкают к новой для себя роли школьника, поэтому с раскрытием правды лучше подождать.
Что касается более взрослых детей, то нужно ориентироваться на каждый конкретный случай, но в целом уже в начальной школе можно плавно раскрывать им эту тайну.
За год в России заблокировали счета причастных к терроризму на сумму свыше 230 млн рублей
За год в России предотвратили 190 терактов
Резиденцию Деда Мороза откроют в парке Талалихина в Подольске 14 декабря
Джей Зи потребовал раскрыть имя женщины, обвинившей его в изнасиловании на вечеринке
Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс научной фантастики
Девушку с 10-сантиметровым тромбом в мозге спасли в Воскресенской больнице
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте