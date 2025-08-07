Психолог Резенова отметила, что наблюдение за природой успокаивает дыхание

Исследователи из Стэнфордского и Лейденского университетов обнаружили, что даже кратковременное пребывание на природе — до 15 минут — положительно влияет на психическое здоровье жителей городов. Результаты опубликованы в журнале Nature Cities .

В ходе анализа 449 исследований ученые выяснили, что сидение на скамейке в парке эффективнее помогает справиться с негативными эмоциями, чем активные занятия.

Семейный психолог Надежда Резенова в разговоре с ИА НСН подчеркнула, что наблюдение за природой успокаивает дыхание и помогает избавиться от спешки.

«Когда мы замедляемся и начинаем успокаивать свое дыхание, это состояние приводит нас в точку ноля, спокойствия. Я не биолог и не физиолог, но предположу, что с этим замедлением восстанавливаются и биологические процессы в организме. Спокойное дыхание — наша база», — отметила она.