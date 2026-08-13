Психолог Резанова подчеркнула, что временное снижение настроения после отдыха не является признаком депрессии

С окончанием сезона отпусков многим предстоит вновь включиться в рабочий ритм. После нескольких недель отдыха возвращение к привычному графику может сопровождаться усталостью, раздражительностью и апатией. Бизнес-психолог и психодраматерапевт Екатерина Резанова поделилась с Zvezdanews советами, как легче адаптироваться после отпуска.

Резанова подчеркнула, что временное снижение настроения после отдыха не является признаком депрессии. По ее словам, после отпуска человеку необходимо перестроиться не только с одного места на другое, но и с одного образа жизни на другой.

Психолог советует не стремиться сразу вернуться к максимальной продуктивности. Чтобы снизить нагрузку, лучше начать с нескольких наиболее важных задач, а не пытаться сразу выполнить весь накопившийся список дел.

«Настройте физиологическое состояние. Верните привычный режим сна и питания. Но обязательно оставьте в обычной жизни хотя бы маленькие элементы того, что было ресурсным в отпуске: прогулки, спорт, встречи, время без телефона, любимые занятия», — отметила Резанова.

Эксперт также посоветовала задуматься о качестве рабочей жизни. Если окончание отдыха дается особенно тяжело, стоит проанализировать, чего не хватает в повседневности: свободного времени, общения с близкими, движения или возможности не спешить. Некоторые элементы отпускного образа жизни можно постепенно внедрить в обычные будни.

Если же апатия, тревожность, подавленность и ощущение постоянного истощения сохраняются длительное время и начинают мешать повседневной жизни, психолог рекомендует обратиться к специалисту, чтобы исключить эмоциональное выгорание или депрессивное состояние.