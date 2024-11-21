Психолог Решетов заявил, что отсутствие внимания и заботы может указывать на угасание чувств партнера

Отсутствие физического контакта, внимания и нежелание проводить время вместе — признаки внезапного охлаждения чувств в отношениях. Об этом рассказал психолог Павел Решетов в беседе с Пятым каналом .

По его словам, также должен насторожить тот факт, если партнер перестал заботиться о своем внешнем виде или наоборот уделяет ему слишком много времени, передает kp.ru.

Это может указывать на то, что человеку стало все равно, какое впечатление он производит на свою вторую половинку, или же он стремится понравиться кому-то другому, подчеркнул Решетов.