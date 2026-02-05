Психолог Рейнталь рассказала, что обсуждение культурных мероприятий помогает расширить кругозор ребенка

В России 5 февраля отмечается День эрудита. По мнению многих, эрудированные люди легче справляются с жизненными задачами и быстрее принимают решения. Детский и семейный психолог Галина Рейнталь поделилась с «ФедералПресс» советами, как помочь ребенку развить эрудицию.

По словам эксперта, эрудиция — это не просто обширные знания, а способность мыслить, рассуждать и применять информацию на практике. Она подчеркнула, что дети лучше всего усваивают информацию, которая их интересует. До семи лет ведущая деятельность — игра, поэтому для развития эрудиции важно создать увлекательную образовательную среду. Знания можно преподносить в игровой форме, адаптируя материал под возраст ребенка.

Психолог отметила, что посещение культурных мероприятий не всегда способствует развитию эрудиции. Важно обсуждать с ребенком увиденное, делиться впечатлениями и помогать ему осмыслить опыт. В процессе общения дети учатся задавать вопросы, формулировать мысли и выстраивать логическую цепочку рассуждений.

Рейнталь предостерегла от завышенных требований к детям до семи лет. Зазубривание и принудительное обучение могут принести больше вреда, чем пользы. Образование не должно идти в ущерб физическому развитию, общению со сверстниками и свободной игре. Ярлыки «гениальный» или «талантливый» могут стать для ребенка источником давления. Эрудиция формируется на основе искреннего интереса ребенка, заключила специалист.