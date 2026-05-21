Психолог Рейнталь посоветовала отказаться от повторения материала за день до ЕГЭ и ОГЭ

В преддверии ОГЭ и ЕГЭ школьники испытывают сильное волнение. Семейный психолог Галина Рейнталь поделилась с «ФедералПресс» рекомендациями, как помочь детям справиться с эмоциями в этот период.

Эксперт подчеркнула важность полноценного сна накануне экзамена. Она отметила, что повторение материала в последний момент неэффективно, так как мозгу нужно время для переработки и закрепления информации.

«За день экзамена лучше отказаться от повторения и „натаскивания“», — отметила специалист.

Психолог также рекомендовала не усиливать напряжение ожиданиями и напутствиями. Если ребенок задает вопросы о возможных неудачах, не следует поддерживать негативные прогнозы.