Психолог разъяснила, что помогает зумерам сохранять жизнерадостность

Клинический психолог Дарья Сальникова рассказала «Москве 24» , что представители поколения Z более оптимистичны по сравнению с другими возрастными группами. Это связано с их способностью адаптироваться к изменениям и не бояться новых вызовов.

Специалист отметила, что в отличие от предыдущих поколений, для которых стабильность была нормой, зумеры воспринимают гибкость и адаптацию как естественные условия жизни. Они не видят в переменах стресса, а считают их нормой.

По словам психолога, молодые люди более осознанно относятся к своему ментальному здоровью и не стесняются обращаться за помощью к специалистам.

«Почему их иногда называют „потерянным поколением“ или „поколением снежинок“? Это скорее внешняя оценка старших, которые видят их чувствительность и заботу о себе как слабость», — подчеркнула Сальникова.

Она добавила, что формирование счастья зависит не столько от внешних обстоятельств, сколько от внутренней реакции на них. Психологическая гибкость, умение не нагружать реальность излишними ожиданиями помогают зумерам сохранять жизнерадостность и избегать крайних состояний.