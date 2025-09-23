Психолог Расторгуева допустила крепкие отношения при односторонней любви

Среди молодежи становится популярным явление под названием «шрекинг». Это ситуация, когда человек выбирает партнера заведомо ниже себя по какому-то критерию. Может ли такой союз быть счастливым, рассказала психолог Елена Расторгуева в беседе с сайтом KP.RU .

Специалист считает, что совпадение комплексов может стать основой для романа. Однако развитие отношений зависит от ресурсов личности, выбора развиваться или нет, материальных условий.

«Если в паре есть любовь, пусть и односторонняя, условно, только со стороны „шрека“, то это может стать хорошей основой для крепких и стабильных отношений», — допустила специалист.

По ее словам, люди могут меняться, а строить прогнозы на всю жизнь — дело неблагодарное. Психолог также напомнила о возможности работы над собой, которая влияет на взаимодействие с партнером.