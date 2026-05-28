Психолог Рассмехина дала советы ученикам для успешной сдачи экзаменов

Для успешной сдачи экзаменов школьникам необходим комплексный подход, включающий полноценный отдых, правильное питание и физические нагрузки для снятия тревожности. Об этом психолог Светлана Рассмехина рассказала РИА «Новости» .

Она пояснила, что стресс перед тестированием вызывает выброс кортизола — гормона, полезного в моменты реальной опасности, которой экзамен не является. Специалист подчеркнула, что, помимо психологической работы, существует и телесное успокоение: в этот период ребенку жизненно важно спать по девять часов каждый день и употреблять сбалансированную, не тяжелую пищу. Тревожным детям отлично помогают пробежки, поскольку физическая усталость дает организму сигнал расслабиться и успокоиться, добавила газета «Взгляд».

Непосредственно перед началом испытания психолог рекомендует применять технику мышечного расслабления — попеременное напряжение и расслабление мышц от ног до головы, что эффективно снимает панику. При этом родителям необходимо поддерживать школьников вне зависимости от итоговых баллов, а наличие запасного плана действий позволит сохранить спокойствие всей семье.