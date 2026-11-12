Психолог Шевченко рассказала, как дневник помогает при тревоге и бессоннице

Ведение дневника может снижать тревогу и облегчать засыпание, но не заменяет лечение. Об этом «Известиям» рассказала психолог Марина Шевченко.

По ее словам, дневник помогает упорядочить переживания и вернуться к делам, но не заменяет лечение стойкой бессонницы, так как эффект у людей различается.

При тревоге советуется выбрать одну ситуацию и описать, что произошло, какие чувства это вызвало и какие предположения человек добавил сам. Незавершенные дела стоит выписать и обозначить план действий. Начинать лучше с коротких записей в удобное время (например, после ужина), заранее решив, когда они закончатся. Эмоционально тяжелые темы лучше писать раньше вечером, а пропущенный день не нужно отрабатывать двойным объемом.

Обратиться к специалисту стоит, если тревога мешает работе и общению. При стойкой бессоннице необходимо идти к врачу: дневник может быть частью терапии, но сам по себе ее не заменяет.