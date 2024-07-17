Психолог рассказал, к чему может привести чрезмерное безделье

Иногда отдохнуть и полениться нужно, чтобы восстановить свои силы, но чрезмерное безделье может обернуться проблемами. Об этом в разговоре с «Радио 1» предупредила клинический психолог Анастасия Кардиакос.

По ее словам, лень нельзя рассматривать в качестве замены отдыха. Когда человек ленится, то он отказывается от сопротивления трудностям.

«Чрезмерная лень ведет к синдрому выученной беспомощности, когда человек раз за разом разучается действовать, проявлять волю, активничать, и все больше стремится к пассивному времяпровождению», — пояснила Кардиакос.

Желание ничего не делать может говорить о депрессивных состояниях и выгорании. Но самым опасным в лени психолог назвала риск деградации личности. В качестве примера она привела уборку. Если человек систематически не убирается из-за лени, то со временем ему станет комфортно жить в грязи. В итоге такое безделье может привести к снижению уровня жизни.