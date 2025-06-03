Психолог Раков указал на способность ссор усиливать чувства в паре

Конфликты могут сыграть ключевую роль в укреплении чувств и взаимопонимания между партнерами. Это возможно только в том случае, если спор не перерастает в «собачий лай», заявил психолог Павел Раков в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Специалист акцентировал внимание на важности конструктивного подхода к решению конфликтов.
«Конфликт можно решить с помощью добрых слов. Когда действительно сложно, здесь и проявляется, любите ли вы друг друга или нет», — пояснил эксперт.
По его мнению, после бурного выяснения отношений сказанные нежные слова приобретают особую ценность, вспыхивает новая волна страсти и близости. Именно в этом заключается парадоксальная польза конфликта.
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