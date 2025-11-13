Психолог Радченко связала неконтролируемые траты в «черную пятницу» с синдромом упущенной выгоды

Психолог Виктория Радченко объяснила, почему сезон распродаж становится испытанием для шопоголиков. Скидки оказывают на них такое же сильное воздействие, как алкоголь на человека с зависимостью, отметила эксперт в беседе с « Краснодарскими известиями ».

По ее словам, скидка меняет восприятие ценности товара. Вместо того чтобы сосредоточиться на потраченных средствах, человек думает об «экономии», которая часто оказывается иллюзорной.

«Скидки для шопоголика — не возможность сэкономить, а мощный психологический крючок, приводящий к спонтанным, неконтролируемым и часто разрушительным для бюджета покупкам», — предупредила специалист.

Она также отметила, что ажиотаж вокруг «черной пятницы» усиливает эффект упущенной выгоды: таймеры, сообщения о лимитированных остатках и громкие акции формируют ощущение срочности.