Психолог Радченко связала неконтролируемые траты в «черную пятницу» с синдромом упущенной выгоды
Психолог Виктория Радченко объяснила, почему сезон распродаж становится испытанием для шопоголиков. Скидки оказывают на них такое же сильное воздействие, как алкоголь на человека с зависимостью, отметила эксперт в беседе с «Краснодарскими известиями».
По ее словам, скидка меняет восприятие ценности товара. Вместо того чтобы сосредоточиться на потраченных средствах, человек думает об «экономии», которая часто оказывается иллюзорной.
«Скидки для шопоголика — не возможность сэкономить, а мощный психологический крючок, приводящий к спонтанным, неконтролируемым и часто разрушительным для бюджета покупкам», — предупредила специалист.
Она также отметила, что ажиотаж вокруг «черной пятницы» усиливает эффект упущенной выгоды: таймеры, сообщения о лимитированных остатках и громкие акции формируют ощущение срочности.