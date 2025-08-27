Психолог Радченко посоветовала родителям сформировать у ребенка позитивное отношение к школе

Психолог Виктория Радченко дала советы по подготовке детей к учебному году. Ключ к успешной адаптации — в правильном подходе, отметила эксперт в беседе с « Краснодарскими известиями ».

По ее словам, не стоит «вдавливать» ребенка в режим, процесс должен идти плавно. Один из основных элементов подготовки — возвращение к режиму сна и бодрствования. Специалист посоветовала постепенно сдвигать время отхода ко сну и подъема на 15–20 минут каждые два-три дня. Это поможет ребенку адаптироваться без стресса.

Также важно создать у ребенка позитивное отношение к школе. Для этого психолог рекомендовала организовать шоппинг с выбором новых канцтоваров или рюкзака, а также устроить встречу с одноклассниками.