Психолог Радченко отметила негативное влияние одиночества на продолжительность жизни

Психолог Виктория Радченко в интервью «Краснодарским известиям» рассказала о серьезном влиянии одиночества на здоровье и продолжительность жизни человека.

По словам специалиста, одиночество — это не просто грусть или плохое настроение. Это состояние вызывает комплекс психофизиологических реакций, влияющих на физическое здоровье.

Мозг реагирует на одиночество одним из первых, переводя организм в режим постоянного стресса. Повышается уровень кортизола, что может привести к росту артериального давления и ухудшению работы иммунной системы.

Статистика показывает, что риск преждевременной смерти у людей, которые долгое время ощущают социальную изоляцию, увеличивается на 26–30%.