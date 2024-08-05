Психолог Пузанков: женщины с представлением о своей привлекательности притягивают внимание мужчин

Психолог Артем Пузанков рассказал, какие женщины чаще получают интерес со стороны противоположного пола. Слова эксперта опубликовал News.ru.

По его мнению, мужчины обычно замечают девушек, которые имеют представление о своей привлекательности. Кроме того, заполучить внимание поможет естественное проявление сексуальности.

Пузанков также отметил, что женщины, воспринимающие мужчину как посягателя на свободу, рискуют оттолкнуть его.

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