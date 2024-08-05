Психолог Пузанков: женщины с представлением о своей привлекательности притягивают внимание мужчин

Психолог Артем Пузанков рассказал, какие женщины чаще получают интерес со стороны противоположного пола. Слова эксперта опубликовал News.ru .

По его мнению, мужчины обычно замечают девушек, которые имеют представление о своей привлекательности. Кроме того, заполучить внимание поможет естественное проявление сексуальности.

Пузанков также отметил, что женщины, воспринимающие мужчину как посягателя на свободу, рискуют оттолкнуть его.