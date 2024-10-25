Психолог Пуля: ребенок может потерять интерес к учебе из-за проблем с самооценкой

Психолог Светлана Пуля рассказала, почему некоторые дети теряют интерес к образовательному процессу. К причинам относятся отсутствие мотивации и страх неудачи, отметила эксперт в беседе с « Известиями ».

Кроме того, негативное влияние оказывают проблемы с самооценкой. Считая себя неумехой, ребенок не хочет учиться, пояснила специалист. По ее словам, определенную роль также играют недостаток поддержки и усталость.

Пуля посоветовала родителям создать положительную атмосферу за счет обсуждения с детьми их интересов и увлечений. Такой способ поможет установить доверительный контакт и вернуть интерес к школьным занятиям.