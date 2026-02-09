Психолог Пуля рассказала, что привычка заправлять постель после пробуждения может повысить продуктивность в течение дня

Врач-психолог «СМ-Клиники» Светлана Пуля рассказала сайту «Газета.Ru» о том, что заправка постели по утрам может положительно влиять на настроение и продуктивность в течение всего дня. Этот короткий ритуал помогает уменьшить склонность к промедлению и повысить готовность браться за следующие дела.

Как отметила эксперт, заправленная постель снижает уровень визуального хаоса в комнате, благодаря чему исполнительные функции мозга работают эффективнее. Простая организация пространства помогает сосредоточиться и снижает уровень стресса. Кроме того, утренняя заправка постели активирует механизмы формирования привычки и снижения когнитивной нагрузки.

Чтобы заправка постели вошла в привычку, нужно делать это сразу после будильника, прежде чем открыть телефон или погрузиться в размышления о дне. Далее привяжите небольшую награду — например, чашку любимого кофе или две минуты спокойного дыхания после заправки. Ежедневное повторение в течение 21–42 дней повышает вероятность устойчивого закрепления привычки.

Важно помнить, что этот метод подходит не всем. Если человек регулярно просыпается посреди ночи и снова засыпает, заправка может быть неуместна. Также стоит учитывать рекомендации по проветриванию постели — иногда ее действительно полезно не заправлять сразу, подчеркнула Пуля.