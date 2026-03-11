Психолог Пуля объяснила, что отсутствие ссор в паре может свидетельствовать о подавленных эмоциях

Нейропсихолог Светлана Пуля поделилась рекомендациями по конструктивному разрешению конфликтов в отношениях. Об этом сообщила «Газета.ru» .

Специалист подчеркнула, что отсутствие ссор не всегда является признаком гармонии в браке. Наоборот, постоянное избегание конфликтов может свидетельствовать о подавленных эмоциях и накопленных обидах.

Эксперт дала несколько советов по конструктивному разрешению конфликтов. Так, важно начинать разговор мягко, признавать свою ответственность, делать паузы и использовать попытки починки (шутки, прикосновения и т. д.).