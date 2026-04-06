Психолог Пуля назвала частые проверки утюга и дверей симптомом ОКР

Бывают случаи, когда мысль «я точно выключил утюг?» или «я точно закрыл дверь?» преследует человека даже во время поездки на работу, несмотря на то что он уверен — все проверено. Где проходит граница между нормой и расстройством, рассказала нейропсихолог Светлана Пуля в беседе с «Газетой.ru» .

По словам эксперта, в норме проверка не занимает много времени и не влияет на повседневную жизнь. Но если человек тратит на проверки значительное время, опаздывает, не может остановиться, понимая избыточность поведения, — это тревожный сигнал.

Такая модель поведения может быть связана с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). Диагноз ставится, если симптомы занимают более часа в день и существенно ухудшают качество жизни.