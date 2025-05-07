Психолог Прудкая: взрослые могут увлекаться пазлами или рисованием для снижения тревожности

Коллекционирование кукол, чтение фэнтези и компьютерные игры — увлечения, которые традиционно считаются детскими. Но иногда взрослые люди продолжают заниматься тем, что когда-то доставляло им радость в детстве. Психолог Мария Прудкая в беседе с ТСН24 заявила, что подобные увлечения являются нормой для взрослых людей.

По мнению специалиста, хобби служат не только развлечением, но и способом эмоциональной регуляции и самопознания. Разделение увлечений на детские и взрослые она называет социальным конструктом. Внутренний интерес не зависит от возраста, он отражает психологические потребности человека.

Рисование или игра с конструктором могут быть способом выразить креативность и снизить тревожность. Увлечение оригами или пазлами помогает успокоиться после сильного стресса на работе. А коллекционирование может стать способом обрести опору в сложные периоды жизни.

Увлечение, которое не становится зависимостью и не подменяет реальные потребности в близости, признании и достижении цели, считается нормальным. Компьютерные и настольные игры развивают мышление и социализируют, дают ощущение успеха, важности и свободы от рутинных ролей, подчеркнула Прудкая.