Психолог Прудкая: выгорание появляется, когда человек берет на себя много задач

Синдром подгоревшего тоста, или выгорание, — это истощение физическое, эмоциональное и психическое. Термин придумали в народе, а в психологии используют для описания состояния, когда человек все отдает, но ничем не наполняется. Психолог Мария Прудкая рассказывает о признаках выгорания в беседе с «ТСН24» .

Выгорание в работе проявляется, когда человек берет на себя слишком много обязательств. Он перерабатывает, сам выполняет задачи, которые мог бы делегировать, боится отказать и подвести. В личной жизни выгоревший гиперответственен за близких, забывает про свои потребности, старается быть опорой для всех.

Эксперт предупреждает, что такое «терпение» приводит к потере смысла жизни, тревожным расстройствам, нарушению сна и биоритмов, проблемам с самооценкой и сердечно-сосудистой системой.

Справиться с синдромом подгоревшего тоста можно, если соблюдать баланс работы и отдыха. Психолог советует перестать бежать и гореть, научиться отказывать без чувства вины, делегировать задачи и не пытаться все контролировать. Не менее важно менять установки: бороться с трудоголизмом, находить время на отдых, заниматься спортом и правильно питаться.