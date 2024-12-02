Психолог Прудкая рассказала, что неформальный внешний вид не всегда говорит о психологических проблемах

Психолог Мария Прудкая в беседе с изданием «ТСН24» объяснила желание людей кардинально поменять внешность, покрасив волосы в розовый цвет или сделав пирсинг.

По словам эксперта, не всегда стоит сводить неформальный внешний вид к психологическим проблемам. Чаще всего люди идут на такие меры ради желания проявить себя, показать свой творческий взгляд на мир.

«Жители некоторых народов наносят татуировки, чтобы отдать дань культуре. Это традиция, которая передается из поколения в поколение», — добавила психолог.

Часто желание выделиться в обществе связано с нестабильной самооценкой, однако в других случаях яркий образ может указывать на желание привлечь внимание, добавила спикер.