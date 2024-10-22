Психолог Прудкая посоветовала женщинам проявлять искренний интерес к партнерам и не критиковать их

Невозможно построить крепкие и здоровые отношения, не прилагая к этому никаких усилий. Со временем такой союз себя изживает. Как можно вдохновить мужчину, поделилась психолог Мария Прудкая в разговоре с «ТСН24» .

По ее словам, представители сильного пола чувствуют себя увереннее с самодостаточными женщинами, которые чем-то искренне увлечены в своей жизни. При этом важно поддерживать друг друга, восхищаться мелочами и не критиковать.

Еще одно важное табу — воспитание мужчины. По словам специалиста, любая эмоциональная атака не мотивирует, а лишь давит на человека. Именно здесь начинаются абьюзивные отношения, которые, как правило, ничем хорошим не заканчиваются, добавила Прудкая.