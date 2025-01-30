Психолог Прудкая: личное пространство развивает у ребенка навыки самоанализа

Психолог Мария Прудкая прокомментировала вопрос необходимости отдельного пространства для детей. Такое место нужно ребенку уже в раннем возрасте, отметила эксперт в беседе с « ТСН24 ».

По ее словам, в два-три года малыш начинает осознавать себя как отдельную личность. Важно уважать его независимость и предоставлять возможность самому выбирать игрушки и одежду, проявлять творческие способности.

Полноценное личное пространство, добавила специалист, обретает особую значимость в школьном возрасте. Своя комната помогает формировать навыки самостоятельности и самоанализа, обучаться контролю над временем. Кроме того, у ребенка развивается чувство безопасности и автономии, подчеркнула психолог.