Психолог Прудкая: личное пространство развивает у ребенка навыки самоанализа

Психолог Мария Прудкая прокомментировала вопрос необходимости отдельного пространства для детей. Такое место нужно ребенку уже в раннем возрасте, отметила эксперт в беседе с «ТСН24».
По ее словам, в два-три года малыш начинает осознавать себя как отдельную личность. Важно уважать его независимость и предоставлять возможность самому выбирать игрушки и одежду, проявлять творческие способности.
Полноценное личное пространство, добавила специалист, обретает особую значимость в школьном возрасте. Своя комната помогает формировать навыки самостоятельности и самоанализа, обучаться контролю над временем. Кроме того, у ребенка развивается чувство безопасности и автономии, подчеркнула психолог.
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