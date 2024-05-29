Психолог Прудкая: человек посредством объятий стремится добрать то, что не получил в детстве

Практический психолог Мария Прудкая в беседе с «ТСН 24» рассказала, что некоторые люди любят обниматься больше других. Все дело в том, что потребность в тактильности снижает стресс и улучшает настроение.

Иногда стремление в тактичности связано с добиранием того, чего человеку не хватило в детстве.

«Человек посредством повышенного телесного контакта стремится добрать то, что не получил в детстве, чтобы почувствовать опору на кого-то», — сказала эксперт.

В некоторых случаях подобное поведение обусловлено высокой потребностью в социальном взаимодействии и привязанности. На самом деле оба варианта, и повышенная тактильность, и избегание физического контакта, считаются нормальными, добавила Прудкая.

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