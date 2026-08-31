Психолог Процветова посоветовала родителям не решать конфликт с учителем за ребенка

Родителям не следует вмешиваться в конфликт ребенка с учителем вместо него, сообщила психолог Анастасия Процветова. Она посоветовала сначала установить обстоятельства ситуации и дать школьнику возможность самому обсудить ее с педагогом, передает NEWS.ru .

Процветова рекомендовала не искать виноватого сразу после рассказа ребенка. По ее словам, ученик прежде всего передает собственные чувства и переживания, поэтому родителям важно узнать версию учителя и восстановить последовательность событий.

Психолог посоветовала предложить ребенку самому сформулировать, что он хочет сказать педагогу, о чем попросить и какой выход предложить. Вмешательство взрослых может превратить школьника в стороннего наблюдателя собственной проблемы.

Также ребенку важно объяснить личную ответственность, отметила эксперт. Если он не выполнил задание, опоздал или нарушил договоренность, необходимо признать ошибку и исправить ее. Такой подход помогает защищать личные границы и самостоятельно разрешать споры.