Психолог Прокофьева посоветовала объяснять детям принципы семейного бюджета через игру в магазин

Детский психолог и сказкотерапевт Ирина Прокофьева в беседе с RuNews24.ru дала советы родителям, как объяснить ребенку, что такое семейный бюджет и как правильно им распоряжаться.

По словам специалиста, лучше всего это делать через игры, например, поиграть в магазин. Можно взять определенную сумму денег во время похода в супермаркет и предложить ребенку уложиться в эти цифры.

«Чтобы объяснить ребенку, почему мы не можем что-то купить, лучше не использовать привычные фразы „это дорого“ и „у нас нет денег“», — добавила специалист.

Также можно показывать ребенку записи о доходах и расходах, а затем объяснить, каким образом распределяется ваш семейный бюджет, добавила Прокофьева.